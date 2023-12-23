Мария Кожевникова возмутилась из-за «голой» вечеринки Ивлеевой: «Люди начинают реагировать»

Актриса Мария Кожевникова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразила негодование по поводу недавней вечеринки Насти Ивлеевой в столичном клубе.

«Немного странно, но и приятно читать людской гнев, ведь они же сами выбрали и возвели в «звезды» большинство людей с вечеринки. Одарили их неокрепшие умы, часто не имеющих даже элементарного образования, понимания, воспитания — бабками, просмотрами и лайками», — написала Кожевникова.

Артистка считает, что звезды вынуждены эпатировать публику в погоне за лайками, так как их поклонники в какой-то степени сами провоцируют знаменитостей совершать все более и более скандальные поступки. При этом Кожевникова напомнила, что подобный вид отдыха перестает быть личным делом, когда «голые» вечеринки устраиваются в публичном месте.

Состоявшаяся в ночь на 21 декабря вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», вызвала шквал критики. Мероприятие также посетили Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о пластических операциях Ивлеевой.