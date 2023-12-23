Шура закидывает трусы на люстру под бой курантов

Певец Шура признался в шоу «Звезды сошлись», что бросает трусы на люстру под бой курантов.

Шура объяснил, что такая новогодняя традиция проводится для привлечения денег и дохода.

«И пускай висят! И пока висят — благо придет», — заявил артист.

В студии шоу некоторые звезды также заявили, что соблюдают эту традицию. Актриса Елена Бирюкова отметила, что ее супруг очень любит закидывать кружевные красные трусы на люстру в Новый год. Она уточнила, что муж делает это не для привлечения денег, а для развлечения.

«Мне рассказали об этой традиции, я подумала, почему бы не повеселить своего мужа?» — поделилась артистка.

В марте Шура признался, что у него появилась новая любовь. Артист рассказал, что в его жизни есть возлюбленная, готовая родить ему ребенка. По словам музыканта, партнерша с Украины, и у нее четверо детей. Также у девушки есть собственный бизнес.

Шура отказался называть имя возлюбленной. Он объяснил, что девушка не хочет быть публичным человеком — она попросила певца не разглашать ее личность.

Ранее стал известен список звезд, которые выступят на ТВ на Новый год.