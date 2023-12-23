Волочкова продаст последнюю квартиру в Астрахани

Танцовщица Анастасия Волочкова решила продать свою последнюю квартиру в Астрахани. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023».

«Я думала оставить для себя, но я понимаю, что для меня это просто пассивный актив. То есть я ее продаю не потому что у меня нужда, а потому что просто она мне не нужна», — объяснила артистка.

О продаже квартиры «с прекрасным видом на Волгу» Волочкова также рассказала в социальных сетях, заявив, что кто-то может быть счастлив в этом жилье.

Более чем 20 квартир в Астрахани достались Волочковой от экс-супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. В 2020 году она продала квартиры, кроме одной.

Накануне Волочкова призналась, что помирилась с дочерью Ариадной после того, как та запретила ей появляться на ее выпускном.

Ранее продюсер рассказал о выросших гонорарах звезд за корпоративы.