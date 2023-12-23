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У Киркорова предложили отобрать звание народного артиста из-за вечеринки Ивлеевой

Mash: певца Киркорова предложили наказать за участие в вечеринке Ивлеевой

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fkirkorov58rus/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У Филиппа Киркорова предложили отобрать звание народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что на Киркорова написал обращение в министерство культуры общественник Виталий Бородин. Ему не понравился полуобнаженный дресс-код мероприятия, в частности, одежда Киркорова.

Накануне федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) нашла признаки пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в материалах с нашумевшей «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в столичном ночном клубе «Мутабор». Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Как уточнил Хинштейн, ведомство уже занимается удалением и блокировкой «этой мерзости».

Состоявшаяся в ночь на 21 декабря вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, гостям которой предлагалось прийти «практически голыми», вызвала шквал критики. Мероприятие также посетили Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и другие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Лондоне украли работу стрит-арт художника Бэнкси.

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