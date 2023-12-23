Известного блогера обвинили в мошенничестве из-за курса о миллионерах

Известного бизнес-тренера и YouTube-блогера Максима Темченко обвинили в мошенничестве из-за курса о миллионерах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заявление на Темченко написала 50-летняя Надежда, которая в октябре искала работу и узнала о курсе «Как стать миллионером» под руководством Максима Темченко. Она подписалась на Telegram-канал Темченко, приходила на его тренинг «12 точек финансового роста», где бизнес-тренер советовал для финансового успеха перестроить свой мозг и звучали истории выпускников, добившихся успеха.

На тренинге, объяснила Надежда, Темченко предложил 70-процентную скидку на свой курс. Она приобрела «стандартный» курс за 199 тысяч рублей, для чего оформила кредит.

Когда дома женщина передумала и попросила вернуть деньги, ей не ответили. Надежда обратилась в полицию.

В ноябре после обвинений в мошенничестве был задержан бизнес-тренер Аяз Шабутдинов.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Айза предположила, что ее кошку украли в Таиланде ради выкупа.