Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Известного блогера обвинили в мошенничестве из-за курса о миллионерах

Блогера Темченко обвинили в мошенничестве на 200 тысяч рублей

close
100%
«Максим Темченко»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Максим Темченко»

Известного бизнес-тренера и YouTube-блогера Максима Темченко обвинили в мошенничестве из-за курса о миллионерах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заявление на Темченко написала 50-летняя Надежда, которая в октябре искала работу и узнала о курсе «Как стать миллионером» под руководством Максима Темченко. Она подписалась на Telegram-канал Темченко, приходила на его тренинг «12 точек финансового роста», где бизнес-тренер советовал для финансового успеха перестроить свой мозг и звучали истории выпускников, добившихся успеха.

На тренинге, объяснила Надежда, Темченко предложил 70-процентную скидку на свой курс. Она приобрела «стандартный» курс за 199 тысяч рублей, для чего оформила кредит.

Когда дома женщина передумала и попросила вернуть деньги, ей не ответили. Надежда обратилась в полицию.

В ноябре после обвинений в мошенничестве был задержан бизнес-тренер Аяз Шабутдинов.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов.

Ранее Айза предположила, что ее кошку украли в Таиланде ради выкупа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами