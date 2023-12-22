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В Лондоне украли работу стрит-арт художника Бэнкси

Daily Mail: в Лондоне украли работу стрит-арт художника Бэнкси с уличного столба

В Лондоне украли работу стрит-арт художника Бэнкси. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что работа была украдена буквально через час после того, как художник публично подтвердил свое авторство. Произведение было установлено на обычный уличный столб. На нем изображен знак СТОП и три дрона.

Работу украли двое неизвестных, приехавших к месту расположения знака на мотоцикле. Видео момента кражи выложили в сеть прохожие.

До этого картину Бэнкси продали более чем за $2 млн.

Работа Бэнкси была продана на аукционе в три раза дороже ее первоначальной стоимости ($600 тыс.). Картина изображает мрачного жнеца, едущего в карнавальном бамперном автомобиле.

Картина была создана в 2010 году для британской группы Exit Through the Gift Shop. Художник нарисовал произведение, чтобы забрать права на название коллектива для своего одноименного документального фильма. Фильм вышел в 2010 году и был номинирован на премию «Оскар». Группа сменила название на Brace Yourself!.

Ранее британские ученые раскрыли личность Бэнкси.

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