Шура назвал Валю Карнавал «поющим человечком» после публичного скандала

Певец Шура в интервью «Пятому каналу» заявил, что Валя Карнавал научилась петь после публичной критики ее вокала.

«Нет, я люблю эту девчонку, которая реально себя, может, даже благодаря всем этим делам, то что Долина ее тогда немножко [критиковала], потом я ее немножко… Так она, смотри, как себя воспитала! Она пошла, выучилась, сделала себя человечком поющим. Она научилась и петь, и подавать себя», — отметил Шура.

Сейчас певец считает, что молодая блогер проявила себя на сцене. По мнению исполнителя, у Карнавал нет широкого вокального диапазона, но она хорошо справляется с поставленной задачей. Шура подчеркнул: блогер доказала всем, что достойна популярности в музыкальной сфере. Среди других талантливых молодых артистов Шура выделил Ваню Дмитриенко и Mia Boyka.

В сентябре 2023 года Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

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