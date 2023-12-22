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Эмир Кустурица назвал себя русским режиссером

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что для него честь работать в России

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица признался, что планирует приехать в Россию ради работы над двумя проектами. Этим постановщик поделился в интервью с изданием LIFE.ru, опубликованном на YouTube.

«Я абсолютно неподвластен идеологическим барьерам, и поэтому немного парадоксально, что меня иногда видят и называют великим русским режиссером. Но сейчас, во время Евросоюза, который построен по принципам комсомола, который работает как комиссариат, где всем управляют группы, которые никем не избирались, для меня является честью, что я приеду в Россию, где у меня два проекта», — заявил кинематографист.

Кустурица добавил, что один из проектов связан с поэмой Николая Гоголя о похождениях Чичикова. Режиссер планирует сделать полнометражный фильм.

«Все то, что являлось лишь предположением, в следующие четыре-пять лет подтвердится фактом, что я в том числе и русский режиссер», — подытожил Кустурица.

В ноябре президент Путин поблагодарил режиссера Кустурицу за решение снимать в России. Кустурица подтверждал тогда, что планирует снять фильмы по произведениям Евгения Водолазкина «Лавр» и Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы сказать то, что думает и чувствует о русской культуре.

Ранее сообщалось, что концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) отменили в Дубае.

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