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«Позор года»: Лепс вступился за SHAMAN после нападок «испуганных патриотов»

Певец Лепс поддержал SHAMAN после отказа Агутина выходить с ним на сцену

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Григорий Лепс в интервью «Царьграду» возмутился поступком «испуганных патриотов», которые проигнорировали SHAMAN на «Песне года».

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — высказался Лепс.

По данным канала, во время съемок новогоднего шоу «Песня года» ради финальной композиции на сцену вышли многие артисты, в том числе Александр Ревва, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина. Как пишет «Царьград», музыканты игнорировали SHAMAN и старались не пересекаться с ним взглядом. По информации СМИ, Леонид Агутин и вовсе отказался выступать вместе с коллегой, так как считает, что петь с SHAMAN — «это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой».

Ранее Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России.

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