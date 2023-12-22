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«Пока в госпитале»: Лариса Лужина о состоянии здоровья после сердечного приступа

Актриса Лариса Лужина заявила, что через неделю выпишется из больницы

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Актриса Лариса Лужина в интервью kp.ru рассказала о своем самочувствии после сердечного приступа.

«Пока еще в госпитале нахожусь, но мне уже лучше. Я здесь много лет наблюдаюсь. Здесь прекрасные врачи, которым я доверяю. По скорой меня отвезли бы в незнакомую больницу, а тут, как говорится, родные стены лечат. К тому же у меня бронхит. В госпитале все в масках ходят», — отметила Лужина.

Она уточнила, что после отъезда скорой помощи все-таки решила направиться в больницу и легла в военный госпиталь имени Вишневского. По словам 84-летней артистки, врачи не захотели ставить ей кардиостимулятор несмотря на диагноз — мерцательная аритмия. Лужина уточнила: медики приняли такое решение, так как у актрисы уже была серьезная операция на сердце, а кардиостимулятор в таком случае мог привести к проблемам со здоровьем.

«Пока лечат только лекарствами, а там посмотрим. В начале следующей недели должны выписать домой», — резюмировала Лужина.

13 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что 12 декабря у Лужиной случился сердечный приступ.

Ранее жена Бориса Щербакова сообщила об операции актера на фоне слухов о раке.

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