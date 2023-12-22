Умерла участница седьмого сезона шоу «Пацанки»

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Тело участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Дианы Янголенко нашли в отеле, сообщает Telegram-канал «Dark Voice».

«Звезда седьмого сезона «Пацанок» Диана Янголенко найдена мертвой», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что смерть наступила из-за употребления алкоголя с галлюциногенными грибами.

В январе на девушку заводили уголовное дело за кражу гитары и телефона.

В августе победительница седьмого сезона реалити-шоу «Пацанки» Кира Медведева в беседе с «Газетой.Ru» предположила, что погибшая 19 августа участница проекта Юлия Михайлова могла случайно выпасть из окна, так как увлекалась лазанием по крышам.

В сентябре победительница «Пацанок» Анастасия Петрова заявила, что ее сбил автомобиль.

Ранее на участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение девушки.