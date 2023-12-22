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Костюшкин рассказал о состоянии здоровья Пухляша в последние дни жизни

Певец Костюшкин отметил, что в последние дни жизни Пухляш выглядел болезненно

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Стас Костюшкин признался, что не удивился, когда не стало танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова (1994-2023). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Он сообщил, что в последние дни жизни Пухляш выглядел болезненно и был «весь красный» от давления. Костюшкин встретил Пухляша на презентации фильма «Новогодний ол инклюзив», но не успел спросить о самочувствии.

Несмотря на состояние здоровья 29-летнего артиста, Костюшкин планировал вместе с ним и музыкантом Амирчиком до праздников снять клип, который танцор называл «лучшим подарком на Новый год».

На прощание с Красиловым в Москве 22 декабря 2023 года пришли, кроме Костюшкина, также рэперы Niletto и ST, актриса Елена Борщева и др.

Предположительно, Дмитрия Красилова не стало в ночь на 18 декабря. Его нашли в собственной квартире.

Известно, что Красилов незадолго до своего трагического финала планировал встречу Нового 2024 года. Красилов предполагал, что в новогодние праздники уделит время маме, и не знал, с кем будет встречать Новый год.

Ранее звезду фильмов «Форсаж» обвинили в насилии.

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