Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Фабрики звезд» рассказала о психологической травме на проекте

Певица Ангина заявила, что получила психологическую травму на «Фабрике звезд»

close
100%
nadezdaigoshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и актриса Надежда Игошина, известная под псевдонимом Ангина, призналась в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой», что получила психологическую травму на проекте «Фабрика звезд».

Игошина рассказала, что после выпуска песни «Кому какое дело» другие участники «Фабрики звезд» обвинили ее в том, что трек спет не ею. Артистка отметила, что критика коллег стала для нее «ударом», так как она начала сомневаться в своих вокальных данных. По словам артистки, она до сих пор боится спеть а капелла на сцене, несмотря на натренированный голос.

Ангина уточнила, что этот комплекс стал первым ее «зажимом», который мешал в творчестве и карьере.

Игошина стала известна после участия в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд». В 2010-м артистка дебютировала в кино. Она снялась в фильме «Москва, я люблю тебя!». По словам Ангины, влюбленность в актера Данилу Козловского подтолкнула ее поучаствовать в фильме.

Игошина рассказала, что у нее появились чувства к Козловскому во время просмотров одной из картин с его участием. Звезда тайно следила за ним и даже вычислила его номер через связи.

Ранее Шура назвал Валю Карнавал лучшей молодой артисткой после скандала на шоу.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами