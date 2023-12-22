Звезда «Фабрики звезд» рассказала о психологической травме на проекте

Певица и актриса Надежда Игошина, известная под псевдонимом Ангина, призналась в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой», что получила психологическую травму на проекте «Фабрика звезд».

Игошина рассказала, что после выпуска песни «Кому какое дело» другие участники «Фабрики звезд» обвинили ее в том, что трек спет не ею. Артистка отметила, что критика коллег стала для нее «ударом», так как она начала сомневаться в своих вокальных данных. По словам артистки, она до сих пор боится спеть а капелла на сцене, несмотря на натренированный голос.

Ангина уточнила, что этот комплекс стал первым ее «зажимом», который мешал в творчестве и карьере.

Игошина стала известна после участия в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд». В 2010-м артистка дебютировала в кино. Она снялась в фильме «Москва, я люблю тебя!». По словам Ангины, влюбленность в актера Данилу Козловского подтолкнула ее поучаствовать в фильме.

Игошина рассказала, что у нее появились чувства к Козловскому во время просмотров одной из картин с его участием. Звезда тайно следила за ним и даже вычислила его номер через связи.

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