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У Лерчек обнаружили новую задолженность

112: блогерша Лерчек не исполнила налоговые обязательства на 250 млн рублей

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ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, оказалась снова должна Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, у Лерчек обнаружили долг размером примерно 250 миллионов рублей в рамках новой налоговой проверки. Как отмечает источник, блогерша скрыла доходы, полученные от аффилированных с ней лиц.

В ноябре Telegram-канал Shot сообщил о том, что блогерша погасила долг в 296 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным издания, семья Чекалиных смогла оплатить накопившийся долг после того, как 10 ноября со счета блогерши сняли арест. Shot подчеркнул, что до этого Лерчек уже оплачивала другой штраф в размере 311 млн рублей.

21 декабря Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Чекалина снова оказалась должна Федеральной налоговой службе 4 млн рублей. Издание предполагает, что задолженность накопилась из-за неуплаченных до 1 декабря имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

В тот же день адвокат блогерши Константин Третьяков уверил, что Чекалина в скором времени разберется с задолженностями. Он объяснил, что у Лерчек есть «относительно небольшой хвостик» — финансовые недоимки, оставшиеся с момента погашения основного долга.

Ранее суд отклонил иск Киркорова из-за налога на квартиру.

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