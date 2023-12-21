Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алена Водонаева рассказала об идеальной разнице в возрасте в отношениях

Блогерша Алена Водонаева заявила, что выбирает мужчин моложе ее

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в шоу «Злые языки», что выбирает себе более молодых партнеров.

Водонаева отметила, что ее мужчины были моложе ее. 41-летняя блогерша считает десять лет идеальной разницей в возрасте. По словам звезды, у нее также были мужчины моложе ее на 17-20 лет.

«Если ему 30, то я с ним буду встречаться, это могут быть отношения с молодым интересным мужчиной со стабильной потенцией», — поделилась телеведущая.

В июле Водонаева рассказала, что не встречается с мужчинами, у которых есть дети от предыдущих отношений. По словам звезды, ей не нужен «цыганский табор». Блогерша объяснила, что у нее есть время только на себя и своего сына Богдана.

Богдан родился в 2010 году в союзе Водонаевой и бизнесмена Алексея Малакеева. В 2011-м предприниматель и телеведущая расстались. Блогерша сохранила с бывшим мужем дружеские отношения и не препятствует встречам мальчика с отцом. На данный момент подробности личной жизни Водонаевой неизвестны. Она не показывает своих возлюбленных.

Ранее Алена Водонаева оценила поцелуй с бывшим возлюбленным Бузовой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами