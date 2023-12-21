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Названы главные российские фильмы 2023 года

Гендиректор «Формулы кино» Васясин: «Чебурашка» задал неимоверную планку

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«Централ Партнершип»

Фильмы «Вызов» и «Чебурашка» стали главными российскими кинокартинами в уходящем году, заявил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин. Причем «Вызов» собрал в прокате меньше, чем мог, отметил он в пресс-центре НСН.

«Фильм «Чебурашка» собрал 6,7 миллиарда, что подняло на неимоверный уровень планку, — заявил Васясин. — Это большая ответственность для создателей. Безусловно, «Чебурашка» нащупал тему сказок, которые сегодня очень популярны среди зрителей».

«Вызов» он посоветовал посмотреть всем, в том числе – семейной аудитории, добавив, что причины, по которым фильм собрал в прокате меньше, чем мог, еще предстоит проанализировать.

Напомним, «Чебурашка» стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. 31 декабря 2025 года в прокат выйдет продолжение фильма.

Ранее были названы лучшие фильмы ужасов 2023 года.

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