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У рэпера Гуфа новый роман

Рэпер Гуф признался, что у него появилась новая девушка

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Антон Волков/РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что у него новые отношения. Об этом музыкант рассказал в YouTube-интервью Алене Жигаловой.

«Я уже вроде нашел [новую женщину]», — признался Долматов.

Он не стал раскрывать подробностей романа, отметив, что счастье любит тишину. Он признался при этом, что его возлюбленная непубличный человек, и добавил, что успел полюбить девушку. По словам Долматова, сейчас избранница находится вместе с ним в Москве, а затем пара планирует вернуться в Таиланд.

Кроме того, Гуф подчеркнул, что был на грани того, чтобы разочароваться в любви после двух неудачных браков, однако этого не случилось. Он не скрывает, что новые отношения могут стать очередной «ошибкой».

«Посмотрим», — подытожил музыкант.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявила об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

Ранее Гуф назвал свою бывшую жену Королеву фальшивой девушкой.

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