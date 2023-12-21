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Родион Газманов не стал раскрывать деталей иска к компании «Норд групп»

Певец Родион Газманов подал в суд на «Норд групп»

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Марина Голова/Личный архив Родиона Газманова

Певец Родион Газманов подал в суд на компанию «Норд групп». Соответствующий иск «Газета.Ru» обнаружила в картотеке Останкинского районного суда Москвы. Сам певец подтвердил изданию информацию о судебном разбирательстве, однако не уточнил суть своих претензий.

«На данный момент комментарии давать на эту тему рано. Полагаю, в январе-феврале нам будет что рассказать, и вы сможете обратиться за комментариями к моему пиарщику», — ответил Газманов на вопрос «Газеты.Ru» о деталях иска.

Иск к ООО «Норд групп» поступил в суд 23 ноября 2023 года. Судебное заседание по делу должно состояться 17 января 2024 года. В категории дела указано, что речь идет о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации.

Согласно данным «Спарк Интерфакс», компания «Норд групп» занимается торговлей автомобильными деталями, легковыми и грузовыми автомобилями, а также обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Ранее Родион Газманов рассказал, на что ему не жалко тратить деньги.

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