«Режиссерский ход»: Деревянко раскрыл особенности своего героя в «Холопе-2»

Актер Павел Деревянко, который сыграл роль Наполеона в комедии Клима Шипенко «Холоп-2», рассказал NEWS.ru, что не учил реплики своего персонажа.

«Я вам скажу по секрету, такое иногда с артистами случается. Но в данном случае это был режиссерский ход, чтобы мой герой не выучил текст. <...> Сейчас воспроизвести текст не могу, до сих пор не выучил», — пошутил Деревянко.

Накануне звезда первой части «Холопа» Милош Бикович рассказал, что ему было страшно сниматься в продолжении «Холопа» из-за боязни не оправдать ожидания зрителей. Бикович пояснил, что при работе над продолжением перед командой была поставлена серьезная задача — сделать вторую часть лучше первой.

Картина «Холоп» вышла в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Съемки сиквела «Холопа» завершились летом 2023 года в Петербурге. Премьера «Холопа-2» запланирована на 1 января 2024 года.

Ранее Ивлеева призвала хейтеров высказывать больше негодования.