Сын бывшего президента Франции раскритиковал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом

Сын бывшего президента Франции Николя Саркози Луи заявил, что фильм Ридли Скотта «Наполеон» не удался. Его слова передает Fox news.

«Это абсолютная катастрофа. Я умолял снять большой байопик о Наполеоне, историческую эпопею о его жизни в течение нескольких десятилетий. Думал, что эта тема походил для кино, но оказалось, что это плохой фильм», — заявил Саркози-младший.

Издание отмечает, что Луи недавно написал книгу о Наполеоне, в которой исследует любовь политического лидера к письменному слову. Он также является «страстным любителем» истории полководца. Саркози отметил, что режиссеру Ридли Скотту не удалось в фильме передать «ни человека, ни эпоху». Он назвал картину с Хоакином Фениксом в главной роли провалом.

«Если бы я не был таким фанатом Наполеона и заядлым читателем об этом периоде, то это был бы просто плохой фильм. Но поскольку мои ожидания были велики... А еще я большой поклонник Ридли Скотта и Хоакина Феникса... То это катастрофа», — отметил Саркози.

В ноябре сообщалось, что новый фильм Ридли Скотта «Наполеон» не смог возглавить американский прокат.

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