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Раймонд Паулс заявил, что не относится всерьез к певице Лайме Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс назвал бредом слова Лаймы Вайкуле

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Композитор Раймонд Паулс назвал слова певицы Лаймы Вайкуле «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез. Его слова передает aif.ru.

«Вы знаете, я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет», — отметил пианист.

Издание поясняет, что Вайкуле в одном из интервью призналась, что пела англоязычные песни, делая к ним латышские тексты.

«Все думали, что это латышские песни, а это была американская музыка. Вот так мы выкручивались», — заявляла певица.

Позднее пользователи начали писать в комментариях, что тем самым Вайкуле «плюнула в Паулса». Композитор написал большинство хитов певицы, в том числе и самый первый шлягер исполнительницы — «Еще не вечер».

14 декабря Лайма Вайкуле и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступили на юбилее латышского олигарха Юлия Круминьша. На 80-летии Круминьша Галкин исполнил песню «Листья желтые» на латышском языке, ему подпевала Вайкуле. В итоге певица попросила комика остановиться и продолжила песню сама.

Ранее сообщалось, что певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа.

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