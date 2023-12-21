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Стало известно, когда выйдет продолжение «Чебурашки» в кино

Вторая часть «Чебурашки» выйдет в кинотеатрах 31 декабря 2025 года

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Телеканал «Россия 1»

Продолжение семейного мультфильма про «Чебурашку» выйдет на экраны 31 декабря 2025 года. Об этом стало известно на светской премьере фильма «Холоп-2», пишет ТАСС.

В рамках мероприятия перед показом комедии Клима Шипенко на экране показали 10-минутный короткометражный фильм «Выходной» режиссера Дмитрия Дьяченко. В финале короткометражки показали и дату релиза сиквела проекта — 31 декабря 2025 года.

«Какой же Новый год без подарков? И мы сегодня хотим представить от всех партнеров — от Сбера, от «Союзмультфильма», телеканала «Россия-1», Yellow, Black and White представить вам маленький подарок перед фильмом, это маленький сюрприз. Впервые на российском рынке, кросс-промо, мини-фильм «Чебурашка», — заявил продюсер фильма Эдуард Илоян.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны.

Ранее сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино.

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