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Российская блогерша рассказала, сколько тратит в месяц

Блогерша Аня Покров призналась, что ей нужно ежемесячно 2 млн рублей

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pokrov90/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Аня Покров рассказала, что ей нужно несколько миллионов рублей в месяц для беззаботной жизни. Об этом тиктокерша заявила YouTube-каналу «НЕСУСВЕТ».

«Если честно, сейчас нужно около 2 млн рублей в месяц, чтобы делать контент, жить и развиваться», — призналась девушка.

После этого Покров показали ее старое интервью — в нем она признавалась, что для «лакшери» жизни ей достаточно ежемесячно получать 500 тыс. рублей.

«Как я хотела лакшери за 500 тыс.? Где же она? Аня, ты не знала, сколько стоит выпустить один трек», — заявила девушка.

В то же время Покров подчеркнула, что для жизни действительно хватит заработка в размере полмиллиона рублей в месяц.

«Если не брать в расчет контент, то для существования 500 тыс. — это прямо за глаза. Это на доставке питаться каждый день и «Комфорт+» с «Бизнесом» кататься», — подытожила блогерша.

Недавно Покров призналась, что с 16 лет была фанаткой Бузовой. Девушка впервые вживую увидела звезду на VK Fest, когда еще сама не была блогером. Но их личная встреча произошла около трех лет назад.

Ранее российский блогер рассказал, сколько стоит жизнь во Франции.

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