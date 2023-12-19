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Писатель Александр Цыпкин разводится с женой

Предпринимательница Оксана Лаврентьева сообщила о разводе с писателем Цыпкиным

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева рассказала в Telegram-канале, что разводится с писателем Александром Цыпкиным.

«[Эта новость оказалась] неожиданной, в общем-то, даже для меня самой: эта ситуация получила развитие буквально в последние недели. После долгих задушевных разговоров», — призналась предпринимательница.

Лаврентьева уточнила, что причина развода не связана с тем, что «кто-то к кому-то ходит». Супруги просто стали жить разными жизнями, у них появились абсолютно несхожие ценности.

«В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», — подчеркнула модель.

По словам Лаврентьевой, в начале знакомства у пары были схожие вкусы в музыке, фильмах — супруги, отмечает женщина, даже одинаково шутили и похоже разговаривали.

«Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся», — отметила она.

Публицист Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева были женаты с 2018 года. Детей у супругов нет. При этом у бизнес-леди есть дочь Алина и сын Егор от первого брака с банкиром Антоном Паком.

Ранее бывший муж Бородиной рассказал о тайном договоре с телеведущей.

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