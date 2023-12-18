Стало известно об ухудшении здоровья Александра Буйнова

Певец Александр Буйнов сильно хромал на новогоднем концерте. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, Буйнов с трудом передвигался за кулисами, однако на сцене «зажигал» в дуэте с коллегой Аликой Смеховой. Певец не стал делиться подробностями своего состояния.

«Дайте нам поболеть, похромать», — заявил артист.

Буйнов начал свою музыкальную карьеру в школьные годы, когда познакомился с Александром Градским. Артист дебютировал как клавишник в созданной мэтром группе «Скоморохи».

В 1973 году Буйнов выступал клавишником ансамбля «Веселые ребята», а в 1989-м начал сольную карьеру. В 2002-м он получил звание заслуженного артиста России, а в 2010-м стал народным. Певец является многократным лауреатом премий «Шансон года» и «Песня года».

В сентябре 2023 года Буйнов признался, что участвовал в интимной фотосессии. Артист позировал голым для фотографа Екатерины Рождественской. По словам музыканта, это была вторая фотосессия у нее. В первой он снимался одетым — в образе поэта Александра Пушкина. Однако в следующей певец предстал без одежды. Артист изображал скульптуру Огюста Родена «Мыслитель».

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