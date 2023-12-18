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Александр Шепс запретил младшему брату продвигать его в «Битве сильнейших»

Медиум Александр Шепс отказался от финала «Битвы сильнейших»

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Александр Шепс/VK

Медиум Александр Шепс запретил своему младшему брату Олегу Шепсу продвигать его в финале шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Об этом сообщает 63.ru.

Ведущий проекта Марат Башаров предложил экстрасенсам самим определить достойных участия в финале коллег, однако Александр Шепс отказался от этой возможности.

«Нет, меня предлагать не надо. Это уже бесполезно. Если я прохожу свой путь, я прохожу его сам. А когда мне говорят: «У вас есть шанс, давайте мы проголосуем, и вы попробуете», это меня оскорбляет. Если это никого не оскорбляет, я готов поддержать любого экстрасенса», — сказал он.

По баллам в финал прошли Олег Шепс, Дмитрий Матвеев и Виктория Райдос. Сами экстрасенсы по итогам своего голосования выбрали четвертым финалистом Владислава Череватого.

Накануне Шепс заявил, что ему не понравился фильм «Волны» с его участием.

«Мне не понравился фильм. Во-первых, был изменен сценарий, и я узнал об этом только на премьере, что стало для меня неприятным сюрпризом. Во-вторых, моего персонажа переозвучили, и это в корне поменяло мое отношение ко всей работе», — объяснил Шепс.

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