Садальский рассказал, почему Пугачева вынуждена скитаться по миру

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что певица Алла Пугачева скитается по миру из-за любви к мужу. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, Пугачева — «раба любви» и вынуждена повсюду следовать за своим супругом, шоуменом и ведущим Максмом Галкиным. При этом Садальский считает, что Пугачевой очень комфортно с мужем, ведь ее так никто не баловал и не осыпал деньгами, как Галкин.

Актер добавил, что считает Галкина «глупым человеком», которому нужно было «сидеть и молчать».

До этого Садальский признался, что жалеет певицу Аллу Пугачеву на фоне падения доходов исполнительницы после эмиграции из России.

Актер подчеркнул, что Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) ему не жалко, так как артист считает комика неумным человеком. Шоумен заявил, что не хочет «даже обсуждать этого глупца».

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