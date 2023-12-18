Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Садальский рассказал, почему Пугачева вынуждена скитаться по миру

Актер Садальский: Пугачева вынуждена скитаться по миру из-за любви к мужу

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что певица Алла Пугачева скитается по миру из-за любви к мужу. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, Пугачева — «раба любви» и вынуждена повсюду следовать за своим супругом, шоуменом и ведущим Максмом Галкиным. При этом Садальский считает, что Пугачевой очень комфортно с мужем, ведь ее так никто не баловал и не осыпал деньгами, как Галкин.

Актер добавил, что считает Галкина «глупым человеком», которому нужно было «сидеть и молчать».

До этого Садальский признался, что жалеет певицу Аллу Пугачеву на фоне падения доходов исполнительницы после эмиграции из России.

Актер подчеркнул, что Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) ему не жалко, так как артист считает комика неумным человеком. Шоумен заявил, что не хочет «даже обсуждать этого глупца».

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте уедет в США до конца февраля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами