В «Зарядье» открылась выставка работ Павла Филонова

В выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» к 140-летию художника Павла Филонова (1883–1941) открылась выставка его работ. Об этом сообщили Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и Русский музей.

Ретроспектива познакомит зрителей с его наследием Филонова — здесь представлено более шестидесяти живописных и графических работ мастера.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, выставка «Павел Филонов. Художник Мирового расцвета» — самая масштабная экспозиция работ художника в Москве за 20 лет.

«Для Санкт-Петербурга все происходящее очень важно. Младшая сестра художника, Евдокия Глебова собирала, хранила работы мастера, а затем, выполняя его волю, передала собрание музею. Сегодня в нашей коллекции - 86 живописных произведений, около 300 графических работ, а также дневники художника, которые он вел в 1930- 1939 годах», — рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Выставки работ Павла Филонова проводились редко. В 1929 году Русский музей предложил его выставку, которая находилась в залах музея на протяжении года, но так и не была открыта. Художника открыли в 1981 году на выставке «Москва — Париж», когда имя Филонова прозвучало уже на европейском уровне. Первая ретроспектива в СССР состоялась в 1988 году, в Русском музее, следующая там же в 2006 году.

В экспозицию вошли работы из цикла 1910-х годов «Ввод в Мирóвый расцвет» — «Пир королей», «Крестьянская семья (Святое семейство)», «Перерождение интеллигента (Перерождение человека)»; абстрактные композиции, «Головы» и изображения зверей, исполненные в 1920-е годы. Кроме того, москвичи увидят работы 1930-х годов на производственные темы — «Ударницы швейной фабрики «Красная Заря»», «Тракторная мастерская Путиловского завода» и другие. П

Выставка работает до 17 марта 2024 года.

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