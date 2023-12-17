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Виктория Боня хочет сделать проект с Илоном Маском

Блогерша Виктория Боня призналась, что хочет поработать с Илоном Маском

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой», что хотела бы поработать с бизнесменом Илоном Маском.

В разговоре с Утяшевой о будущем Боня заявила, что желает сделать анимационный проект, похожий на работы компании Disney. По ее словам, мультфильм можно сделать с Маском.

«Проект очень футуристичный. Он как раз о том, что он (Маск) очень любит. И он очень сильно диджитал. Цифровой тоже. При этом развлекательный. Илон Маск еще не в курсе о планах. Но я же отправляю в пространство. В каком-то сне ему присниться, и он уже поймет», — поделилась звезда.

«Илон, готовься, Виктория Боня идет на тебя», — пошутила Утяшева.

Боня также поставила перед собой цель стать самой влиятельной женщиной в мире, которая общается с главами стран «Большой семерки».

«С африканскими главами не очень хочу общаться. Хочу, но не в первую очередь», — рассказала телеведущая.

Боня желает развивать свой бизнес, создавать ретритные центры, родить еще двоих детей, запустить собственное приложение и купить яхту голубого цвета.

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