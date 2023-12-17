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Филипп Киркоров появился на публике без лицевой повязки на фоне слухов о пластике

Певец Филипп Киркоров пришел на светское мероприятие без повязки на лице

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Александр Вильф/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров появился на светском открытии Академии фигурного катания Angels of Plushenko без повязки на лице, передает Telegram-канал Super.

По данным канала, внешность музыканта изменилась после того, как он снял скрывающую лицо повязку.

Слухи о том, что Филипп Киркоров сделал очередную пластическую операцию, появились в СМИ после того, как артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит» с черной повязкой на лице, которую он все время поправлял. В свою очередь, певец заявил, что ему приходится носить данную вещь из-за удаленного зуба.

«Никаких пластических операций. Не верьте сплетням. Я всегда сам скажу, когда у меня пластика. Мне скрывать от моих людей нечего», — объяснил он.

В мае Филипп Киркоров обратился к пластическому хирургу. В опубликованном в соцсетях видео певец предстал в обществе Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать подробности.

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