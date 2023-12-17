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Сын Жасмин планирует свадьбу

Сын певицы Жасмин сделал предложение возлюбленной

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jasmin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Жасмин сообщила в шоу «Ты не поверишь!», что ее 26-летний сын Михаил Семендуев собирается жениться.

Семендуев сделал предложение возлюбленной Еве Хачатурян в тайне от матери. Позже он поставил артистку перед фактом, что планирует свадьбу. Невеста сына Жасмин в прошлом была фигуристкой, а теперь работает в журналистике.

Жасмин призналась, что не знала возлюбленную сына до помолвки. По ее словам, Семендуев и Хачатурян познакомилась в конце августа 2023 года. Певица отметила, что помогает молодой паре с подготовкой к семейной жизни.

«До свадьбы надо дожить, сделать красивое обручение, сватовство по нашим традициям. У меня есть еще два ребенка, я хочу, чтобы они знали наши традиции, традиции горских евреев», — рассказала певица.

Жасмин планирует устроить шидухин (сватовство. – «Газета.Ru») на следующий неделе. Затем пройдет ждет церемония обручения, где пара официально подтвердит свое желание вступить в брак, а их родители составят документ, в котором укажут, как они обеспечат молодую семью и сколько денег каждая сторона потратит на свадьбу.

Ранее певец Царикати заявил, что первый супруг Юлии Началовой гнобил певицу за вес.

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