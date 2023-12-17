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Садальский пожалел Пугачеву из-за падения доходов артистки

Шоумен Садальский заявил, что ему жалко Пугачеву на фоне проблем с финансами

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Станислав Садальский признался, что жалеет певицу Аллу Пугачеву на фоне падения доходов исполнительницы после эмиграции из России. Его слова передает aif.ru.

«Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации», — заявил актер.

Садальский подчеркнул, что Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) ему не жалко, так как артист считает комика неумным человеком. Шоумен заявил, что не хочет «даже обсуждать этого глупца».

Недавно Максим Галкин во время своего выступления вспомнил о том, как его супруга Алла Пугачева сравнила эмиграцию с «голожопингом». Галкин подчеркнул, что раньше они ездили в Ригу в отдельном вагоне, который специально цепляли к поезду, следующему в том направлении. Сейчас же комику приходится летать авиакомпаниями европейских авиалиний.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В России Галкина признали иноагентом из-за «осуществления политической деятельности».

В ноябре 2023 года издание «СтарХит» сообщило, что Галкин и Пугачева отправились на Кипр. В декабре артистов засняли там на прогулке.

Ранее сообщалось, что Кристина Орбакайте уедет в США до конца февраля.

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