Олаф Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова

Российский режиссер Кирилл Серебренников сообщил в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, а после спектакля пообщался с артистами за кулисами.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль «BAROCCO» в театре Талия (Гамбург)», — написал режиссер.

Серебренников поделился, что канцлер выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги.

Режиссер также рассказал, что в импровизационной части спектакля один куплет песни исполнялся на венгерском языке, в нем была шутка про «отношения» Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Все смеялись, и, вроде, канцлер не обиделся», — отметил Серебренников.

Также культурный деятель поделился, что 15 декабря, вечером, поступил звонок из федерального ведомства уголовной полиции, в котором говорилось, что Шольц хочет по приезду из Брюсселя посетить представление вместе с женой Бриттой Эрнст.

Режиссер рассказал, что перед началом спектакля подъехали два лимузина. Шольц с супругой сели посреди партера (седьмой ряд) между изумленными гостями.

«По его (Шольца. — «Газета.Ru») словам, его самым большим беспокойством в Брюсселе было то, что речь Виктора Орбана затянется настолько, что ему придется пропустить спектакль в «Талии», — отметил Серебренников.

До этого сообщалось, что Серебренников планирует снять сериал по «Призраку Оперы» на английском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неоколониальной сути культуры отмены.