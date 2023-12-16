Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олаф Шольц посетил спектакль Кирилла Серебренникова

Серебренников сообщил, что его спектакль BAROCCO в Гамбурге посетил Шольц

Российский режиссер Кирилл Серебренников сообщил в своем Telegram-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил его спектакль BAROCCO в Гамбурге, а после спектакля пообщался с артистами за кулисами.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль «BAROCCO» в театре Талия (Гамбург)», — написал режиссер.

Серебренников поделился, что канцлер выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы и выразил артистам свои восторги.

Режиссер также рассказал, что в импровизационной части спектакля один куплет песни исполнялся на венгерском языке, в нем была шутка про «отношения» Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Все смеялись, и, вроде, канцлер не обиделся», — отметил Серебренников.

Также культурный деятель поделился, что 15 декабря, вечером, поступил звонок из федерального ведомства уголовной полиции, в котором говорилось, что Шольц хочет по приезду из Брюсселя посетить представление вместе с женой Бриттой Эрнст.

Режиссер рассказал, что перед началом спектакля подъехали два лимузина. Шольц с супругой сели посреди партера (седьмой ряд) между изумленными гостями.

«По его (Шольца. — «Газета.Ru») словам, его самым большим беспокойством в Брюсселе было то, что речь Виктора Орбана затянется настолько, что ему придется пропустить спектакль в «Талии», — отметил Серебренников.

До этого сообщалось, что Серебренников планирует снять сериал по «Призраку Оперы» на английском языке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неоколониальной сути культуры отмены.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами