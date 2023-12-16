Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Выгляжу я отвратительно»: Самбурская пожаловалась на собственные клипы

Певица Настасья Самбурская раскритиковала два собственных клипа

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская в интервью PROZvezd пожаловалась на собственные клипы.

«Два клипа у меня были сняты когда-то, но без слез на них не взглянешь. Один видеоряд бывший продюсер даже попытался выдать за полноценный клип, но, к сожалению, не удалось. Потому что изначально это видео было сделано для задника моего выступления на его юбилее, на котором я пела песню «Плохие мальчики», — рассказала Самбурская.

По словам звезды «Универа», «ни один уважающий себя телеканал» не хотел отправлять клип в эфир. К тому же, считает актриса, клип собрал мало просмотров в интернете. Самбурская отметила, что для съемок в другом клипе отправилась в Америку, но в самом клипе, по мнению артистки, не было ничего особенного, чего нельзя было бы снять в России.

«Все «великолепные» виды, которые там открываются, можно было найти в глиняном карьере в моем родном городе, либо там же, на склоне оврага. Да и роль у меня в моем же клипе — никакая, и выгляжу я отвратительно», — возмутилась Самбурская.

Ранее Ольга Бузова ответила на критику своего вокала.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами