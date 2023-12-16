«Выгляжу я отвратительно»: Самбурская пожаловалась на собственные клипы

Актриса и певица Настасья Самбурская в интервью PROZvezd пожаловалась на собственные клипы.

«Два клипа у меня были сняты когда-то, но без слез на них не взглянешь. Один видеоряд бывший продюсер даже попытался выдать за полноценный клип, но, к сожалению, не удалось. Потому что изначально это видео было сделано для задника моего выступления на его юбилее, на котором я пела песню «Плохие мальчики», — рассказала Самбурская.

По словам звезды «Универа», «ни один уважающий себя телеканал» не хотел отправлять клип в эфир. К тому же, считает актриса, клип собрал мало просмотров в интернете. Самбурская отметила, что для съемок в другом клипе отправилась в Америку, но в самом клипе, по мнению артистки, не было ничего особенного, чего нельзя было бы снять в России.

«Все «великолепные» виды, которые там открываются, можно было найти в глиняном карьере в моем родном городе, либо там же, на склоне оврага. Да и роль у меня в моем же клипе — никакая, и выгляжу я отвратительно», — возмутилась Самбурская.

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