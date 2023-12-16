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У экс-супруги Ефремова забрали кошек, которых она хотела усыпить

Shot: волонтеры забрали кошек у актрисы Качалиной и ищут им новый дом

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Галина Кмит/РИА Новости

Волонтеры забрали у экс-супруги актера Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной кошек, которых она хотела усыпить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Волонтерка Юлия Дараева и зоозащитница Наталья Кошанская назвали выживших животных Марлен и Одри, им ищут новый дом.

Кошек уже обследовали, они здоровы и находятся в боксах клиники. До этого животные регулярно рожали котят, и ведущая затворнический образ жизни актриса жаловалась, что из-за них вынуждена голодать, потому что кошки якобы съедают всю ее еду. Денег на усыпление она просила у Ефремова.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу в центре Москвы за рулем своего внедорожника. Водитель встречной машины, курьер Сергей Захаров, был госпитализирован — но врачам не удалось его спасти. Суд приговорил артиста к 7,5 года колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее друг Градского рассказал о гонорарах Пугачевой в 90-е.

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