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«Получил с ноги по лицу»: Бурунов вспомнил о встрече с бандитами в 1986-м

Актер Сергей Бурунов признался, что в детстве пережил историю из «Слова пацана»

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YouTube-шоу «Это футбол, брат!»

Актер Сергей Бурунов вспомнил о том, как в 1986-м году ребенком встретился с бандитами. Об этом он рассказал в спортивно-развлекательном YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Ведущий проекта Константин Анисимов поинтересовался у Сергея, приходилось ли ему драться в школе с другими детьми и переживал ли он насилие. В ответ на это Бурунов рассказал о случае из 1986 года.

«В детстве я проживал историю из «Слова пацана». <...> Тогда как раз открывались первые видеосалоны, и ближайший к нам салон находился в соседнем районе. Мы собрались с одноклассниками и пошли смотреть фильм. Не помню, то ли про терминатора, то ли про робота-полицейского, то ли про Джеки Чана», — поделился Бурунов.

После фильма, продолжил он, его и его друзей окликнули ребята постарше, которые после окружили их и завели в подъезд ближайшего дома.

«Я почувствовал, что нам просто конец. На тот момент я занимался восточными единоборствами, но понимал, что против девяти человек все равно бесполезно что-либо делать. Хотя я все равно пытался разговаривать с этими бандитами — вероятно, от страха, чтобы их как-то отвлечь. Но кому-то из них не понравилось то, что я сказал, и я получил с ноги по лицу», — признался он.

Маленький Бурунов думал только о том, как отреагирует на случившееся мама.

«Дальше эта компания шепталась и решала, бить нас или нет. Было странно, но они передумали это делать, сказали, что мы слишком грустные для них и это скучно!, — сказал он, добавив, что в этом возрасте ему хватало ума не вступать в подобные организации и не участвовать в боях «район на район».

Накануне западные СМИ обратили внимание на сериал российского режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Колонку о сериале опубликовало британское издание Economist.

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