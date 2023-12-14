Сергей Гармаш сравнил «Слово пацана» с «Бесами» Достоевского

Актер Сергей Гармаш назвал замечательным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости.

Гармаш заявил, что картина обращается ко взрослому поколению, чтобы те предотвратили повторения 90-х годов со своими детьми.

«Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы (у их детей) ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — заявил артист.

Гармаш уверен, что «Слово пацана» не стоит запрещать. Он сравнил картину с романом писателя Федора Достоевского «Бесы».

«И вдруг всплеск: запретим! Ну если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с «Бесов», — отметил актер.

В декабре телеведущая Ольга Бузова раскритиковала сериал «Слово пацана» за пропаганду криминального поведения.

По словам телеведущей, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему. Однако, считает Бузова, подростки могут не понять эту мысль и начать подражать персонажам сериала. К тому же, добавила певица, сериал закладывает не совсем верные установки. Например, Бузова считает, что принцип «пацаны не извиняются» — неверный, потому что мужчина должен уметь признавать свою неправоту.

Ранее россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана».