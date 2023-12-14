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Сергей Гармаш сравнил «Слово пацана» с «Бесами» Достоевского

Актер Гармаш назвал «Слово пацана» замечательным сериалом

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Актер Сергей Гармаш назвал замечательным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РИА Новости.

Гармаш заявил, что картина обращается ко взрослому поколению, чтобы те предотвратили повторения 90-х годов со своими детьми.

«Фильм адресован, в первую очередь, ко взрослому поколению, к родителям, чтобы (у их детей) ни в коем случае сегодня и мысли не было собираться по дворам и браться за кирпичи», — заявил артист.

Гармаш уверен, что «Слово пацана» не стоит запрещать. Он сравнил картину с романом писателя Федора Достоевского «Бесы».

«И вдруг всплеск: запретим! Ну если хоть немного пойти по этому пути, то давайте начнем с «Бесов», — отметил актер.

В декабре телеведущая Ольга Бузова раскритиковала сериал «Слово пацана» за пропаганду криминального поведения.

По словам телеведущей, взрослые могут понять, что криминал внутри членов банды сериала не приведет героев ни к чему хорошему. Однако, считает Бузова, подростки могут не понять эту мысль и начать подражать персонажам сериала. К тому же, добавила певица, сериал закладывает не совсем верные установки. Например, Бузова считает, что принцип «пацаны не извиняются» — неверный, потому что мужчина должен уметь признавать свою неправоту.

Ранее россияне выступили против запрета сериала «Слово пацана».

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