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Маргарита Суханкина рассказала, как в молодости была влюблена в «пацана»

Певица Суханкина призналась, что девушки восхищались романтикой настоящих пацанов

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margarita.sukhankina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Маргарита Суханкина в разговоре с kp.ru призналась, что в молодости была влюблена в «настоящего пацана».

«Я помню, мне тогда тоже нравился такой мальчик с улицы — настоящий «пацан». У нас, конечно, не дошло до такого развития событий, как у героини в сериале, но я помню, что мы, девчонки, конечно, с восхищением смотрели на таких пацанов. Не потому, что тоже хотелось стать такой же, а просто в них ощущалась какая-то свобода, легкость и уверенность в своих силах», — рассказала Суханкина.

Она уточнила, что не росла на улицах, но в Москве тоже были деления на районы между «пацанскими группировками». Солистка «Миража» заверила, что подростки не отличались такой жестокостью, про которую снят сериал «Слово пацана», но территориальные споры были.

Рассуждая о сериале, Суханкина пришла к выводу, что в начале шоу режиссеры действительно романтизировали криминальных подростков. Однако, напомнила певица, ближе к середине Крыжовников наглядно показал, какая незавидная судьба ждет тех, кто решит последовать примеру героев сериала.

Ранее в сети завирусился саундтрек к «Слову пацана» в исполнении Цоя.

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