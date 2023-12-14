Аарон Экхарт и Нина Добрев спасают мировой порядок в трейлере «Каменщика»

Вышел первый дублированный на русский язык трейлер боевика «Каменщик». Ролик «Газете.Ru» предоставила кинопрокатная компания «Вольга».

Главный герой картины Стив Уэйл по прозвищу Каменщик — один из лучших агентов ЦРУ, ушедший в отставку. Ему приходится вернуться к работе, когда его старый знакомый пытается подставить Управление. Спасать мировой порядок и останавливать противника ему придется вместе с заносчивой напарницей.

Главные роли в фильме исполнили Аарон Экхарт и Нина Добрев.

Накануне вышел трейлер комедии «Успешный» с Владимиром Сычевым и Ольгой Медынич. Сериал «Успешный» рассказывает о неудачнике Саше, который пытается выдать себя за матерого бизнес-тренера. В один день герою улыбнулась удача — его пригласили провести мастер-класс для топ-менеджеров компании «Калзолото». Однако вскоре выясняется, что таким образом гендиректор хотел показать своим подчиненным бессмысленность индустрии коучинга и запрещает им отправлять сотрудников компании на обучение к подобным проходимцам.

Ранее Любовь Успенская отреагировала на сообщения о многомиллионном иске от Киркорова.