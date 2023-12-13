Жена Петросяна пожаловалась на «адскую» головную боль

Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на головную боль.

Брухунова рассказала, что уже пять дней у нее не прекращается «адская» головная боль. Поклонники предположили, что проблемы со здоровьем связаны с вирусом, который сейчас распространился. Однако жена юмориста сомневается в этом, так как не болеет.

«Я привита от всего, чего только можно. Поэтому думаю, что это не мой вариант. Скорее всего спазм сосудов, который вызван странной погодой. Хотела сказать, что если вы так же мучаетесь болями, то я всей душой с вами. Знайте, что вы не одиноки! Как бы там ни было, отпустит. Надо перетерпеть, хотя это очень тяжело», — поделилась супруга артиста.

Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года. Супруги скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с малышом. На тот момент мальчику было шесть месяцев. Его назвали в честь отца Петросяна. В сентябре 2023 года Брухунова назвала своего трехлетнего сына неконтактным ребенком.

Ранее стало известно о налоговых долгах Петросяна.