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Киркоров подал на Успенскую в суд из-за слов о женоненавистничестве

SHOT: певец Филипп Киркоров хочет отсудить у Любви Успенской 10 миллионов рублей

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ТНТ

Певец Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против коллеги Любови Успенской. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, музыкант обратился в суд из-за слов Успенской, с которыми «категорически нельзя мириться». В частности, в интервью Алене Жигаловой певица назвала Киркорова женоненавистником. При этом защитники Киркорова отмечают, что певец уже 30 лет «поет о женщинах и любви к женщинам». Сторона защиты уже подготовила целый список фраз, которые будут фигурировать в суде.

Киркоров оценил моральный ущерб в 10 миллионов рублей, но еще два миллиона с певицы могут взыскать за судебные издержки. Адвокат певца Александр Добровинский считает, что Успенская пытается обрести популярность за счет высказываний в адрес коллеги.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — заявил Добровинский.

Ранее Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой и призвал молиться о ее выздоровлении.

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