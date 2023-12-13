Иван Янковский получил «Звезду театрала» за главную роль в популярном сериале

Актер Иван Янковский получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» за главную роль в сериале «Фишер». Об этом пишет РБК.

«Наш труд актерский, неважно, в театре или в кино, конечно, всегда зависит от зрителя, если зритель голосует, если зритель любит. Ничего без этого никогда бы не было. Я хочу поблагодарить зрителей, которые голосовали за картину «Фишер» и за меня. Большое вам спасибо!» — заявил Янковский на церемонии награждения.

Он уточнил, что многие фанаты после его спектаклей остаются и дарят ему подарки, за что Янковский крайне признателен.

Всего на премии были вручены награды в 18 категориях, из которых 17 были определены зрителями через интернет-голосование, а трех «Легенд сцены» выбрала редакция журнала «Театрал» и утвердил общественный совет премии. Лучшим спектаклем была признана постановка «Зойкина квартира» в Театре имени Пушкина, а лучшим режиссером — Владимир Панков.

История в сериале «Фишер» развивается вокруг расследования исчезновений подростков в районе правительственных дач на Рублевском шоссе в 1986 году. Следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его напарники Евгений Боков (Янковский) и Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них.

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