Энн Хэтэуэй призналась, что могла сыграть в «Барби» вместо Марго Робби

Актриса Энн Хэтэуэй на подкасте Happy Sad Confused рассказала, что должна была сыграть главную роль Барби в фильме про знаменитую куклу.

«Марго просто великолепна — и точка. То, что она делает как творческая личность и продюсер, невероятно волнующе и вдохновляюще для меня. Я очень рада за нее и за фильм», — пояснила Хэтэуэй.

По словам артистки, она должна была исполнить главную роль в фильме про Барби, однако Warner Bros. выбрали другую артистку на эту роль — Марго Робби. В связи с этим актриса обрадовалась тому, что вместо фильма с ее участием появилась «Барби» Греты Гервиг. Хэтэуэй призналась, что едва ли кто-то смог бы исполнить роль культовой куклы лучше Робби.

Релиз «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом состоялся 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы фильма составили $356 млн. Лента о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успела стать самой кассовой в 2023 году.

Ранее комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым собрала по итогам минувшего уикенда 388 млн рублей.