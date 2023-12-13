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Появились подробности госпитализации композитора Пахмутовой

112: композитор Пахмутова проходит лечение из-за воспаления легких

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Композитор Александра Пахмутова лечится в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным издания, народная артиста СССР почувствовала себя плохо 6 декабря. Затем у Пахмутовой поднялась температура и появилась небольшая одышка. Она обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали ей пневмонию.

При этом еще 5 декабря композитор встречалась с детьми из Тверской области в подмосковном санатории «Снегири» и играла для них на рояле.

Недавно директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что у композитора не выявили коронавирусную инфекцию. По словам Малышко, Пахмутову госпитализировали с простудой и характерными для этого заболевания симптомами, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат.

11 декабря сообщалось, что 94-летняя народная артистка СССР Александра Пахмутова попала в больницу с жалобами на боль в горле, кашель и высокую температуру. Telegram-каналы писали, что у нее якобы выявили коронавирусную инфекцию.

Ранее госпитализированный Пригожин раскрыл процент поражения легких.

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