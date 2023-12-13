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Филипп Киркоров оплатил долги перед ФНС

«Звездач»: певец Филипп Киркоров погасил задолженность в почти 6 млн рублей

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Super/YouTube

Певец Филипп Киркоров погасил все долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В ноябре на Киркорове числилась задолженность в 5 млн 587 тыс. 333 рубля. При этом еще в августе исполнитель был должен чуть выше 3 млн рублей.

В июле «Звездач» писал, что долг Киркорова составлял 2,1 млн рублей. Тогда отмечалось, что его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала 14 млн рублей за год. Через этот бизнес исполнитель участвовал в мероприятиях по госконтрактам, которые принесли ему свыше 4 млн рублей.

Как пишет издание, в 2021 году бизнес Киркорова задолжал латвийскому банку 140 млн рублей. Однако тогда все вопросы смогли урегулировать с помощью адвоката.

В 2019 году ходили слухи, что ФНС заблокировала счета поп-артиста из-за задолженностей. Но налоговая опровергла сообщения, отметив, что артист чист перед ФНС.

Недавно сообщалось, что Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 млн рублей. По данным Telegram-канала Baza, за одно выступление на корпоративе Меладзе просит почти 8 млн рублей.

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