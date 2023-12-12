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Близкая подруга Пугачевой рассказала о заболевании певицы

Портниха Пугачевой Аксенова: певица c молодости страдала от подагры

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igorgulyaevofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова призналась в беседе с mk.ru, что исполнительница с молодости страдает от подагры.

«Сколько раз случались моменты, когда она выбегала за сцену, туфли сбрасывала и становилась просто никакая. Она же на каблуках работала!» — заявила дизайнер.

Аксенова добавила, что о заболевании исполнительницы знал только ее самый близких круг — Пугачева старалась не показывать своих проблем на публике.

«Никто не может сказать, что она жаловалась. Хотя ей было очень тяжело, и мы все это видели», — подчеркнула портниха.

По словам Аксеновой, для облегчения боли артистка не только соблюдала все рекомендации врачей, но и носила обувь разных размеров. Она пользовалась мазью и делала обертывания.

Недавно сообщалось, что Пугачевой стало плохо на Кипре. Очевидец рассказал, что певица пожаловалась продавцу на здоровье. По его словам, артистка была вынуждена покупать на размер больше, потому что не влезла в прежний.

После своего недавнего визита в Россию Пугачева, уехавшая из страны после начала военной операции на Украине, опубликовала в соцсетях новое обращение, в котором заявила, что ради поклонников всю жизнь пела и жертвовала здоровьем и личной жизнью.

Ранее сообщалось, что Седокова отменила концерт из-за болезни.

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