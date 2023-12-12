Названы лучшие телеведущие 2023 года по версии россиян

Лучшими телеведущими в 2023 году по версии россиян стали ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров и ведущая «Новых звезд в Африке» Ольга Бузова, показал опрос kp.ru.

В издании уточнили, что среди победителей в этом году впервые за последние три года не оказалось представителей фигурного катания.

«Причина проста: в 2023-м в телеэфире не было «Ледникового периода», стало быть, его ведущие — Ягудин, Загитова, Щербакова — отдыхали, позволив конкурентам перейти в атаку», — отметили в газете.

Первые строчки в рейтинге среди женщин также заняли Ирада Зейналова, Марина Кравец, Дарья Златопольская, Лера Кудрявцева, Ляйсан Утяшева, Екатерина Андреева, Лариса Гузеева и Яна Чурикова. Среди мужчин — Николай Цискаридзе, Александр Мясников, Павел Воля, Николай Басков, Вячеслав Макаров, Борис Корчевников, Андрей Малахов и Азамат Мусагалиев.

До этого опрос kp.ru показал, что четверть (26%) россиян хотят увидеть на традиционной программе «Новогодний голубой огонек» в 2023-2024 году новых артистов, талантливых молодых исполнителей и музыкантов. Еще 19% хотели бы посмотреть повтор советских «Голубых огоньков».

Ранее певец Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.