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Экс-участница «Ленинграда» рассказала, почему пошла на терапию после ухода из группы

Певица Алиса Вокс заявила, что Сергей Шнуров запер ее на 17 часов в номере

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@alisavox/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Алиса Вокс (настоящая фамилия — Кондратьева) заявила, что однажды лидер группы «Ленинград» запер ее в номере и не выпускал на протяжении 17 часов. Об этом экс-участница коллектива рассказала на YouTube-подкасте «ПхалиХинкали».

«Ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть — ничего. Все 17 часов были эмоциональные качели. Мы были вдвоем. Ну там в конце еще пришел гитарист… Шнуров тогда изрядно нажрался. Но он начал пить уже заранее, потому что он такой… Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями», — рассказала артистка.

Она объяснила, что в тот момент фронтмен группы переживал из-за закона о запрете на мат в интернете. Вокс призналась, что после случившегося пошла к психотерапевту, а позднее и вовсе ушла из группы.

«Я впала в эмоциональную зависимость от Шнурова, возвела его на пьедестал.. Он был для меня прямо царь и бог, потому что я привыкла к позиции жертвы. У меня была очень сильная мать, а когда ее не стало, то место освободилось, и я туда сразу Шнурова. Все, теперь ты мной командуешь», — заявила исполнительница.

Ранее сообщалось, что Агутину после операции прописали пожизненный прием лекарств.

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