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Бородина рассказала, от каких мужчин стоит бежать

Телеведущая Бородина назвала женатых мужчин своим табу

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Telegram-канале, что у нее есть табу на отношения с женатыми мужчинами.

Бородина уверена, что романы с такими партнерами ничем хорошим не заканчиваются. По ее мнению, женатые мужчины «вешают лапшу на уши» женщинам и обещают развестись своим любовницам, но никогда этого не сделают. Телеведущая считает, что от таких мужчин стоит «бежать».

«Никуда он не уйдет, пока жена сама не спалит и не вышвырнет его из дома, имея уважение к себе. Заметьте, очень часто, когда любовница начинает настаивать на серьезных отношениях, на совместных планах, мужчина тут же улетучивается. Потому что это уже напряг», — рассказала телеведущая.

Бородина также назвала пять «проколов», по которым можно понять, что мужчина — женат. Первых из них — это отсутствие личных звонков в вечернее время. Вторым телеведущая назвала просьбы мужчины не пользоваться парфюмом. Третьим «проколом» она отметила то, что женатые мужчины никогда не приглашают в свой дом и встречаются на нейтральной территории.

Четвертым пунктом Бородина назвала запрет публикаций совместных фото в социальных сетях и то, что мужчина общается с женщиной только в одном мессенджере. Последним телеведущая добавила то, что такие ухажеры никогда не знакомят девушку с друзьями и родственниками.

«Если несколько пунктов сошлись — бегите, пока не поздно. Дальше – хуже», — заключила Бородина.

Ранее бывший муж Бородиной заговорил о свадьбе с молодой возлюбленной.

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