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Обладателей гражданства Украины и США могут не выпустить с Украины

Посольство США в Киеве: обладателям двойного гражданства могут запретить выезд

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Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org

Посольство США в Киеве выпустило предупреждение для обладателей американо-украинского гражданства, им предлагается не посещать Украину, поскольку с 1 июня есть риск, что их больше не выпустят из страны. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте дипмиссии.

Ранее статус двойного гражданства США и Украины позволял мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, если они проживали на территории Соединенных Штатов. По информации посольства, это исключение было отменено с 1 июня.

«Если вы находитесь на Украине и не можете покинуть страну, найдите укрытие и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. Если вы сейчас не на Украине, рекомендуем воздержаться от любых поездок туда», — отметило посольство.

До этого глава департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель заявлял, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации военнообязанные украинцы платят до $20 тыс. за возможность выехать из страны.

Ранее на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.

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